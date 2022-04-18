Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российскую судью арестовали по делу о взятке в 50 тысяч долларов

Верховный суд отправил в СИЗО до 22 мая судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Верховный суд арестовал судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат по делу о взятке в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Она будет находиться в СИЗО до 20 мая. Необходимость отправить ее под стражу следствие обосновало угрозами в адрес Елены Михалкиной, которой она предлагала деньги за вынесение решения о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц, и наоборот — непривлечении других.

Следователь также отметил, что Кондрат пыталась сменить имя и фамилию и стать Светланой Хондрат, чтобы уйти от ответственности. Обвиняемая назвала эти утверждения фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.

По версии следствия, Кондрат просила коллегу за вознаграждение принятие «правильное» решение. Михалкина сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было сказано, кого нужно привлечь к субсидиарной ответственности, а кого нет. При этом адвокат обвиняемой во время заседания заявил, что средства передавались на покупку квартиры.

Фигурантке, которая работала в суде с 2008 года, грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сына Кондрат в Москве будут судить по делу об организации четырех убийств. В частности, ему вменяют организацию заказного убийства водителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Премьер Молдавии исключила предоставление военной помощи Украине
В России запустили туристический поезд со стеклянным полом
Бывший начальник полигона Капустин Яр частично признал вину по делу о взятке
Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу
В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации
В России стали строить больше жилья
Пашинян обсудит с Путиным договоренности по Карабаху
Раскрыто влияние излучения телефона на возникновение рака мозга
В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.