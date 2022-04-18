Российскую судью арестовали по делу о взятке в 50 тысяч долларов

Верховный суд отправил в СИЗО до 22 мая судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат

Верховный суд арестовал судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат по делу о взятке в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Она будет находиться в СИЗО до 20 мая. Необходимость отправить ее под стражу следствие обосновало угрозами в адрес Елены Михалкиной, которой она предлагала деньги за вынесение решения о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц, и наоборот — непривлечении других.

Следователь также отметил, что Кондрат пыталась сменить имя и фамилию и стать Светланой Хондрат, чтобы уйти от ответственности. Обвиняемая назвала эти утверждения фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.

По версии следствия, Кондрат просила коллегу за вознаграждение принятие «правильное» решение. Михалкина сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было сказано, кого нужно привлечь к субсидиарной ответственности, а кого нет. При этом адвокат обвиняемой во время заседания заявил, что средства передавались на покупку квартиры.

Фигурантке, которая работала в суде с 2008 года, грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сына Кондрат в Москве будут судить по делу об организации четырех убийств. В частности, ему вменяют организацию заказного убийства водителя.