Высшая квалифколлегия судей России дала согласие на арест судьи Кондрат

ВККС согласовала арест судьи Кондрат, обвиняемой в коррупции; ее заключат под стражу

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила арестовать по делу о коррупции судью московского арбитража Светлану Хондрат, известную под именем Елена Кондрат. Об этом РАПСИ сообщил адвокат Алексей Ковалев.

По его словам, на заседании 28 апреля ВККС дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России об избрании его подзащитной меры пресечения в виде заключения под стражу. Теперь Кондрат должны арестовать.

22 апреля ВС признал законным решение о взятии ее под стражу, отклонив жалобу защиты. Сама она на заседание суда не явилась, оставшись в подмосковном доме отдыха «Шиблово Горки». Защитник пояснил, что Кондрат на больничном, у нее диагностированы гипертония и бронхиальная астма.

По версии следствия, женщина просила коллегу Елену Махалкину за вознаграждение привлечь к ответственности определенных лиц и освободить от преследования других. Махалкина сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было сказано, кого нужно привлечь к субсидиарной ответственности, а кого нет. При этом адвокат обвиняемой во время заседания заявил, что средства передавались на покупку квартиры.

В настоящее время сына Кондрат судят по делу об организации четырех убийств в Москве.