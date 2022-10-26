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16:40, 26 октября 2022Бывший СССР

Пашинян пожелал мира с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян пожелал заключить мир с Азербайджаном до конца года

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Армения собирается подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте, передает ТАСС.

«Честно говоря, я хочу, чтобы оно (мирное соглашение — прим. «Ленты.ру») было подписано до конца этого года», — сказал Пашинян.

Он также оценил вероятность подписания этого документа: «Я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично».

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Василий Мека
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