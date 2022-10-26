Пашинян пожелал мира с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян пожелал заключить мир с Азербайджаном до конца года

Армения собирается подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте, передает ТАСС.

«Честно говоря, я хочу, чтобы оно (мирное соглашение — прим. «Ленты.ру») было подписано до конца этого года», — сказал Пашинян.

Он также оценил вероятность подписания этого документа: «Я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично».