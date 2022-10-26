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20:40, 26 октября 2022Экономика

Молдавия оказалась не в курсе поставок российского газа в ноябре

Спыну: Молдавия не получила от «Газпрома» подтверждения объемов поставок газа в ноябре

Фото: Jochen Tack / imago-images.de / Globallookpress.com

Российский «Газпром» пока не подтвердил объемы поставок газа в Молдавию в ноябре, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну. Его слова приводит «Интерфакс».

«Молдавия до сих пор не получила от "Газпрома" подтверждения объемов поставок газа в ноябре, несмотря на то, что молдавская сторона несколько раз пыталась связаться, чтобы обсудить этот вопрос», — заявил он, объясняя, почему оказался не в курсе поставок российского топлива.

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Спыну добавил, что госкомпания Еnergocom предпринимает «громадные усилия», чтобы пополнить резервы газа, которые составляют почти 90 миллионов кубометров. 20 октябре стало известно, что «Молдовагаз» расплатился с Россией за текущие поставки газа.

О рисках прекращения поставок топлива в Молдавию «Газпром» предупредил 5 октября. Российская компания говорила, что оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».

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Платон Щукин
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