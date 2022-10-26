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10:40, 26 октября 2022Забота о себе

Россиянам назвали последние дни для сбора грибов

Эксперт Тихомиров назвал дни с первыми заморозками временем окончания сезона сбора грибов

Фото: Sebastian Gollnow / globallookpress.com

В 2022 году последние дни для сбора грибов выпадут на конец октября — начало ноября, рассказал эксперт, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам дни с первыми заморозками временем окончания сезона сбора грибов.

По словам Тихомирова, летом грибов было мало из-за аномальной жары не только в центральной России, но в более северных частях страны.

«Однако осень все компенсировала. Благодаря дождям и относительно теплой погоде грибов было много, — прокомментировал собеседник «Ленты.ру». — Я недавно был во Владимирской области. Там в борах еще активно лезут белые грибы. Их собирают чуть ли не наперегонки. Все трассы заставлены машинами грибников».

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Но радоваться грибникам осталось недолго. Тихомиров предупредил, что активно грибы будут расти неделю или чуть дольше.

Активный рост грибов остановится с первыми заморозками. У растений заканчивается вегетативный период. А все грибы, которые мы любим и собираем, связаны с березами, осинами и другими деревьями

Дмитрий Тихомировэксперт, ведущий программы «Царство грибов»

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о неожиданных полезных свойствах грибов. Она пояснила, что вешенки и шампиньоны полезны людям с лишним весом.

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Вера Владзиевская
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