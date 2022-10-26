США передали Украине первые два комплекса NASAMS

Гендиректор Raytheon Technologies Хейес: США передали Украине два первых ЗРК NASAMS

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейес в беседе с CNBC, пишет ТАСС.

«Мы передали два [комплекса] правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — сказал он.

Поставки американских ЗРК NASAMS анонсировал 14 октября министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, системы прибудут в страну уже в этом месяце. Помимо этого, Германия в октябре поставит Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-II.