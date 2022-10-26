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14:46, 26 октября 2022Мир

Российско-украинский конфликт сравнили с противостоянием слона и комара

Экс-глава Генштаба Испании сравнил конфликт РФ и Украины с противостоянием слона и комара
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Unsplash

Бывший глава Генштаба Испании, генерал армии Фернандо Алехандре заявил, что российско-украинский конфликт можно сравнить с противостоянием слона и комара. Оценивая сложившуюся ситуацию в интервью агентству EFE он заявил, что Киев не выдержит без помощи Запада, передает ТАСС.

Рассуждая о возможном развитии конфликта, Алехандре предположил, что в ближайшие месяцы западные союзники должны протянуть Украине руку помощи, в противном случае Киев «не выдержит». По мнению генерала, рано или поздно международному сообществу придется задуматься о том, как положить конец конфликту.

«Мы не можем полагать, что у ворот Европы будет очень затяжная война», — подчеркнул собеседник EFE, добавив, что следует задуматься о том, «что позволено получить России» и продвинуться вперед в переговорах.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о снаряжении участников специальной военной операции на Украине.

О начале специальной военной операции на Украине президент Путин объявил согражданам 24 февраля. Через несколько месяцев, 21 сентября, российский лидер объявил частичную мобилизацию в регионах страны. 18 октября в Кремле заявили о приостановке мобилизации в выполнивших план регионах.

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Варвара Кошечкина
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