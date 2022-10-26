Российско-украинский конфликт сравнили с противостоянием слона и комара
Бывший глава Генштаба Испании, генерал армии Фернандо Алехандре заявил, что российско-украинский конфликт можно сравнить с противостоянием слона и комара. Оценивая сложившуюся ситуацию в интервью агентству EFE он заявил, что Киев не выдержит без помощи Запада, передает ТАСС.
Рассуждая о возможном развитии конфликта, Алехандре предположил, что в ближайшие месяцы западные союзники должны протянуть Украине руку помощи, в противном случае Киев «не выдержит». По мнению генерала, рано или поздно международному сообществу придется задуматься о том, как положить конец конфликту.
«Мы не можем полагать, что у ворот Европы будет очень затяжная война», — подчеркнул собеседник EFE, добавив, что следует задуматься о том, «что позволено получить России» и продвинуться вперед в переговорах.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о снаряжении участников специальной военной операции на Украине.
О начале специальной военной операции на Украине президент Путин объявил согражданам 24 февраля. Через несколько месяцев, 21 сентября, российский лидер объявил частичную мобилизацию в регионах страны. 18 октября в Кремле заявили о приостановке мобилизации в выполнивших план регионах.