Швеция дала обещание Турции ради членства в НАТО
Стокгольм пообещал Анкаре дать отпор террористам ради членства в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Турецкий политик провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По его словам, Стокгольм заинтересован в том, чтобы дать отпор организациям, признанным в Турции террористическими.
Ранее шведская сторона предоставила Анкаре документ, в котором перечислены все действия, предпринятые Швецией ради вступления в альянс. Кроме того, скандинавская страна заверила, что готова пойти навстречу и изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме.
18 мая Швеция и Турция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. На данный момент их вступление не ратифицировали только две страны — Венгрия и Турция.