В Совфеде отреагировали на признание Польшей властей России «террористами»

Совфед предрек болезненные для Польши последствия признания властей РФ «террористами»

Последствия для Польши, которая признала власти России «террористами», обязательно последуют, и они будут болезненными. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Последствия этой резолюции обязательно последуют, пусть не сейчас, а позже, через год или через несколько лет. И думаю, они будут болезненными», — сказал член Совфеда.

По его мнению, Варшава должна будет понести наказание за принятие резолюции о признании, а также за «лживую аргументацию». Цеков добавил, что если бы власти Польши придерживались правды, то они бы признали террористическим режимом США.

26 октября верховная палата Сейма (парламента) Польши приняла резолюцию о признании российских властей «террористическим режимом». Уточняется, что 85 сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на это заявление и отметил, что проголосовавшие за резолюцию польские депутаты ранее ликовали по поводу подрыва Крымского моста. Также он добавил, что обвинение других в собственных грехах — типичный прием подлецов и демагогов.