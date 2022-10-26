Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась в два раза

МЧС: площаль пожара на складе в Петербурга увеличилась до 12 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в поселке Металлострой в Колпинском районе на юго-востоке Петербурга увеличилась в два раза, до 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

«В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, в тушении возгорания задействованы 160 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд. К месту происшествия направлена также передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха.

О пожаре на Северном проезде, 8 стало известно вечером 25 октября. Изначально огнем была охвачена 1000 квадратных метров, однако огонь быстро распространился и охватил шесть тысяч «квадратов». Пожару был присвоен третий (повышенный) уровень сложности.