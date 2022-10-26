Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев

Правительство поддержало проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Правительство России поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС

«Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», — сообщили в кабмине.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для несущих пограничную службу бойцов ФСБ, которые отражают вторжение. С момента подписания документа пограничники стали претендовать на полагающиеся ветеранам выплаты и льготы.

В июле ветеранами глава государства признал ветеранами боевых действий гражданских участников спецоперации. Нововведение коснулось врачей, ремонтников и других гражданских специалистов. Они уже получают льготы и другие меры социальной поддержки.