В США поддержали план Маска по урегулированию кризиса на Украине

Экс-сенатор США Блэк поддержал план Маска по урегулированию украинского кризиса

Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в выступлении для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера» высказался о способах урегулирования кризиса на Украине, сообщает РИА Новости.

Блэк поддержал план американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии. «Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», — отметил он.

Экс-сенатор США выделил роль Организации Объединенных Наций (ООН) в предложении Маска, поскольку, по его мнению, жители Крыма обладали правом на проведение референдума, чтобы решить, останется полуостров в Украине или войдет в состав в России.

Политик добавил, что Россия соглашалась на организацию референдума под эгидой ООН, но «Украина на отрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории».

Ранее Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине. «Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — подчеркнул он. Кроме того, бизнесмен призвал провести референдум с ООН.