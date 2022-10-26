Роднина одной фразой оценила требования Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Роднина оценила требования Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА фразой «много требуют»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко c требованиями исключить Россию из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ее слова приводит Sport24.

Роднина фразой «они много чего требуют» высказалась о предложении украинской стороны. Она подчеркнула, что Россию исключили из многих видов спорта, поэтому необходимо поддерживать отечественных атлетов и проводить больше внутренних соревнований.

С инициативой исключить РФС из ФИФА и УЕФА 25 октября выступил Павелко. Причиной стали заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС. По мнению украинской стороны, Россия собирается грубо нарушить уставы этих организаций.

До этого Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. Таким образом, в турнирах смогут принять участие команды из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.