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04:01, 26 октября 2022Россия

Крыша горящего склада в Петербурге обрушилась

МЧС: крыша горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 9 тысяч квадратных метров

Фото: RT / Telegram

Крыша склада строительных материалов в Колпинском районе Петербурга, где произошел мощный пожар, обрушилась на площади девять тысяч квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

«Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что возгорание на складе было локализовано, огнем охвачено 12 тысяч квадратных метров. В результате пожара обрущилась часть стены.

О пожаре на Северном проезде, 8 стало известно вечером 25 октября. Изначально огнем была охвачена 1000 квадратных метров, однако огонь быстро распространился и охватил шесть тысяч квадратных метров, затем площадь возгорания выросла до 12 тысяч «квадратов».

Пожару был присвоен третий (повышенный) уровень сложности. В тушении задействованы 160 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало.

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Марина Совина
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