Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению

Главред RT Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну

Власти Армении запретили главному редактору RT Маргарите Симоньян въезд в страну. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — заявила Симоньян.

25 октября парламент Армении сообщил заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.

В сентябре, во время обострения на границе Армении и Азербайджана, Затулин призывал к осторожным действиям и проверке заявлений не только Баку, но и Еревана. При этом он считал необходимым повысить боевую готовность российской военной базы в Гюмри.