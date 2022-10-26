Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:21, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению

Главред RT Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Армении запретили главному редактору RT Маргарите Симоньян въезд в страну. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — заявила Симоньян.

25 октября парламент Армении сообщил заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.

В сентябре, во время обострения на границе Армении и Азербайджана, Затулин призывал к осторожным действиям и проверке заявлений не только Баку, но и Еревана. При этом он считал необходимым повысить боевую готовность российской военной базы в Гюмри.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась в два раза
Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению
Назван способ расширить квартиру без перепланировки
Пережившая «Норд-Ост» заложница описала начало штурма
Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне
Байден назвал возможное применение Россией ядерного оружия серьезной ошибкой
Названы самые популярные российские направления в новогодние праздники
США заявили о получении от России уведомления о стратегических учениях
Премьер Британии выразил надежду на скорую встречу с Зеленским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.