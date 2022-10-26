Артемий Лебедев раскрыл отношение к Слепакову

Блогер Артемий Лебедев назвал звезду Comedy Club Семена Слепакова «отличным мужиком»

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл отношение к звезде Comedy Club Семену Слепакову на фоне слухов об эмиграции юмориста из России. Комментарий блогера прозвучал в видеообзоре новостей, доступном на его YouTube-канале.

Высказываясь о критике артиста из-за предполагаемого переезда за рубеж, Лебедев назвал его «отличным мужиком». «Слепаков — прекрасный человек, который сочиняет остроумные песни и ведет остроумный Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)», — заявил блогер. Он также отметил, что звезда Comedy Club пишет прекрасные сценарии для сериалов.

В августе стало известно, что Слепаков дает концерты в Израиле. После этого ряд СМИ сообщил, что юморист якобы эмигрировал из России. Позднее концертный директор артиста Евгения Лазаревская рассказала, что Слепаков отправился за рубеж в связи с давно запланированными концертами.