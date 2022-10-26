Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:19, 26 октября 2022Экономика

Российские компании массово открыли филиалы в одной стране

«Известия»: с конца февраля в ОАЭ зарегистрировали бизнес 700 российских компаний

Фото: Unsplash

В 2022 году число российских компаний, открывших второе юридическое лицо в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), резко выросло. О массовой регистрации российского бизнеса в этой стране рассказал «Известиям» бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.

С конца февраля по конец сентября в Объединенных Арабских Эмиратах свои филиалы открыли 700 фирм из России, что в 5-7 раз больше, чем в аналогичный период 2021 года. Тенденцию подтвердили в Торгово-промышленной палате (ТПП) России. В основном к регистрации за рубежом прибегали представители малого и среднего бизнеса, также свои представительства начали открывать и корпорации, отметили в «Деловой России». По большей части речь идет об IT-компаниях.

Регистрация бизнеса за рубежом позволяет компаниям сохранить бизнес-связи со странами, которые в России называют недружественными. Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Константин Вольф объяснил, что отечественные компании таким образом могут продолжать проводить финансовые операции и бесперебойно работать в условиях санкций США и Европы.

Материалы по теме:
Зов предков. Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
Зов предков.Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
18 октября 2022
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022

При этом процесс регистрации бизнеса в ОАЭ постепенно усложняется: «увеличиваются сроки открытия юрлица, проходит более тщательный комплаенс» (проверка на соответствие бизнеса нормам законодательства и правовым актам), рассказал Загорнов. Негативно повлиять на работу российских компаний может закон о получении налогового резидентства в ОАЭ, который вступит в силу 1 марта 2023 года.

Отечественный бизнес начал активно искать пути обхода санкций после начала спецоперации на Украине. Безопасной альтернативой Нью-Йорку и Лондону стал Гонконг. С 24 февраля по 10 октября в китайском городе было зарегистрировано 35 компаний со словом «Россия» на китайском и английском языках в названии, что в три раза больше в годовом выражении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о тренировочном пуске ракет под руководством Путина
Шойгу рассказал о тренировке по нанесению массированного ядерного удара
Вирусолог рассказал об особенностях варианта коронавируса «Цербер»
Сообщение о нарушивших границу Финляндии трех россиянах оказалось фейком
Американский волейболист выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ
Семиметровый питон проглотил женщину
Рената Литвинова решила подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову
Шойгу доложил Путину о тренировке стратегических сил сдерживания
В Херсоне взорвали неразорвавшиеся снаряды
Россию не пустили на мероприятие по борьбе с оружием массового уничтожения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.