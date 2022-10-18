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19:50, 18 октября 2022Экономика

Число связанных с Россией компаний в Гонконге взлетело почти втрое

LRC: число связанных с Россией компаний в Гонконге взлетело почти втрое

Фото: Karl F. Schofmann / Imagebroker / Globallookpress.com

С конца февраля в Гонконге зафиксировано почти троекратное увеличение количества компаний со словом «Россия» в названии, чем за аналогичный период в прошлом году. О взлетевших показателях пишет портал HK01 со ссылкой на исследование компании Liber Research Community (LRC).

С 24 февраля по 10 октября в Гонконге было зарегистрировано 35 компаний со словом «Россия» на китайском и английском языках в названии. За аналогичный период прошлого года таких компаний было 13. Издание отмечает, что рост числа фирм, связанных с Россией, является показателем экономического сближения двух стран.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены сталкиваются с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге из-за санкций Запада. Российские компании, отрезанные от западного финансирования, изучают Гонконг в качестве альтернативного варианта биржам в Нью-Йорке и Лондоне.

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Платон Щукин
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