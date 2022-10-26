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02:11, 26 октября 2022Россия

Российским военным выделили средства на все виды снаряжения

Мишустин: правительство выделило средства на обмундирование для участников спецоперации

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило дополнительные средства на закупку всего необходимого обмундирования для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», — заявил Мишустин в ходе совещания президента России Владимира Путина с координационным советом по обеспечению потребностей войск.

На совещании глава государства выступил с тезисом о необходимости обеспечивать современным и эффективным снаряжением участников военной операции. По его словам, «по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы».

Марина Совина
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