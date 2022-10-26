Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:54, 26 октября 2022Россия

Сын экс-главы РЖД обжаловал задержание в Норвегии

Bloomberg: арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин обжаловал задержание

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин обжаловал свое задержание. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление его адвокатов.

«Гражданин Великобритании и РФ [Якунин] (...) обжаловал свое задержание», — говорится в сообщении агентства.

О задержании Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью к ним бизнесмен не обращался.

Сам Якунин в суде попросил считать его гражданином Великобритании, после чего МИД страны заявил, что «лицо считается российским» даже при наличии другого гражданства.

По словам адвокатов Якунина, подзащитный заявил, что использовал беспилотник, чтобы сделать фотографии пейзажа, проверить погоду и пешеходные маршрутах.

Защита сына экс-главы РЖД также отметила, что правила, запрещающие гражданам России использовать беспилотники в Норвегии, не распространяются на граждан Великобритании. Также запреты не распространяются на запуски беспилотников в развлекательных целях, резюмировали адвокаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В США сочли позицию Запада по Крыму причиной спецоперации
В Китае предрекли Евросоюзу мрачные перспективы после октября
В ЕК нашли способ ускорить совместную закупку газа Евросоюзом
Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР
Министр обороны Украины оценил шансы Киева получить западные танки и истребители
Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина
Секс-эксперт раскрыла секреты бурной личной жизни людей старше 50 лет
Россияне назвали нежелательные профессии для своих детей
Раскрыто отношение россиян к прохожим в аналогичной одежде
«Путешественник во времени» предсказал скорое уничтожение европейской столицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.