Сын экс-главы РЖД обжаловал задержание в Норвегии

Bloomberg: арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин обжаловал задержание

Арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин обжаловал свое задержание. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление его адвокатов.

«Гражданин Великобритании и РФ [Якунин] (...) обжаловал свое задержание», — говорится в сообщении агентства.

О задержании Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью к ним бизнесмен не обращался.

Сам Якунин в суде попросил считать его гражданином Великобритании, после чего МИД страны заявил, что «лицо считается российским» даже при наличии другого гражданства.

По словам адвокатов Якунина, подзащитный заявил, что использовал беспилотник, чтобы сделать фотографии пейзажа, проверить погоду и пешеходные маршрутах.

Защита сына экс-главы РЖД также отметила, что правила, запрещающие гражданам России использовать беспилотники в Норвегии, не распространяются на граждан Великобритании. Также запреты не распространяются на запуски беспилотников в развлекательных целях, резюмировали адвокаты.