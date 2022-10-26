Суд начал рассмотрение дела обвиняемого в убийствах 30 россиянок маньяка

Обвиняемый в убийствах 30 россиянок «поволжский маньяк» Тагиров не признал вину в суде

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в 30 убийствах, трех покушениях на убийство и 30 разбойных нападениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый не признал вину ни по одному эпизоду и отказался от своих показаний, заявив, что во время следствия на него давили. Известно, что на заседание были вызваны около 40 потерпевших, однако они не пришли в суд, но обязались явиться на рассмотрение конкретно их эпизодов.

По данным следствия, «поволжский маньяк» совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми и других городах. Бывший слесарь находил одиноких пожилых россиянок и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь коммунальщиком. Затем он нападал на них, избивал и душил, после чего похищал лежавшие в квартирах деньги.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми. На причастность к ним было проверено более десяти тысяч человек, проведено пять тысяч исследований.

В декабре 2020 года в результате совместной работы следователей, криминалистов, генетиков из СКР и оперативников МВД Тагиров был задержан. В ходе допросов он признал вину и раскрыл подробности преступлений. Ранее мужчина был дважды судим за кражу и хранение оружия.