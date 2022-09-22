СКР завершил расследование дела обвиняемого в убийствах 30 россиянок маньяка

СКР завершил расследование дела поволжского маньяка, признавшегося в убийстве 30 россиянок

Российские следователи завершили расследование дела в отношении жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в 30 убийствах, трех покушениях на убийство и 30 разбойных нападениях. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, «поволжский маньяк» совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми и других городах. Бывший слесарь находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь коммунальщиком. Затем он нападал на них, избивал и душил, после чего похищал лежавшие в квартирах деньги.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми. На причастность к ним было проверено более 10 тысяч человек, проведено пять тысяч исследований.

В декабре 2020 года в результате совместной работы следователей, криминалистов, генетиков из СКР и оперативников МВД Тагиров был задержан. В ходе допросов он признал вину и раскрыл подробности преступлений.

Выяснилось, что ранее мужчина был дважды судим за кражу и хранение оружия.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования маньяк рассказал, что выбирал жертв случайным образом возле подъездов и магазинов. Иногда ему даже не приходилось напрашиваться домой «в гости» — женщины сами приглашали его зайти.