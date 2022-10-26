Стало известно о росте турпотока по России в первом полугодии 2022 года

МТС: турпоток по России в первом полугодии 2022 года увеличился на 44 процента

В первом полугодии 2022 года туристический поток по России увеличился на 44 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования мобильного оператора МТС, попавшие в распоряжение РИА Новости.

По данным специалистов, россияне стали более активно путешествовать по стране. «Общий объем турпотока вырос на 44 процента, а количество поисковых запросов по теме туризма — на 17 процентов», — отмечается в исследовании.

Более того, стало известно об увеличении горизонта планирования путешествий. Если в первом полугодии 2021 года российские туристы бронировали отели в среднем за неделю до поездки, то в первом полугодии 2022 года зафиксирован рост этого показателя до десяти дней.

В МТС заявили, что больше всего путешественников принимают Москва, Санкт-Петербург и курорты Краснодарского края. На них приходится около 48 процентов всего турпотока. Кроме того, россияне массово устремились в Башкирию, Татарстан, Ставропольский край, а также в Ростовскую, Калужскую, Тверскую, Владимирскую и Ростовскую области.

Исследователи подчеркнули, что рост интереса к внутреннему туризму привел и к формированию «новых точек притяжения на карте России». Так, с января по июнь турпоток в Дагестан вырос на 70 процентов, увеличилось и число туристов в Сахалинской (на 37 процентов), Иркутской (на 36 процентов), Псковской областях (на 24 процента), Камчатском (на 23 процента) и Красноярском краях (на 23 процента).

Ранее в октябре россиянка отправилась на отдых в Адлер и разочаровалась местным рынком жилья. Местных владельцев мини-отелей, гостевых домов и квартир туристка назвала сборищем мошенников.