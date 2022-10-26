Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:19, 26 октября 2022Путешествия

Стало известно о росте турпотока по России в первом полугодии 2022 года

МТС: турпоток по России в первом полугодии 2022 года увеличился на 44 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В первом полугодии 2022 года туристический поток по России увеличился на 44 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования мобильного оператора МТС, попавшие в распоряжение РИА Новости.

По данным специалистов, россияне стали более активно путешествовать по стране. «Общий объем турпотока вырос на 44 процента, а количество поисковых запросов по теме туризма — на 17 процентов», — отмечается в исследовании.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Более того, стало известно об увеличении горизонта планирования путешествий. Если в первом полугодии 2021 года российские туристы бронировали отели в среднем за неделю до поездки, то в первом полугодии 2022 года зафиксирован рост этого показателя до десяти дней.

В МТС заявили, что больше всего путешественников принимают Москва, Санкт-Петербург и курорты Краснодарского края. На них приходится около 48 процентов всего турпотока. Кроме того, россияне массово устремились в Башкирию, Татарстан, Ставропольский край, а также в Ростовскую, Калужскую, Тверскую, Владимирскую и Ростовскую области.

Исследователи подчеркнули, что рост интереса к внутреннему туризму привел и к формированию «новых точек притяжения на карте России». Так, с января по июнь турпоток в Дагестан вырос на 70 процентов, увеличилось и число туристов в Сахалинской (на 37 процентов), Иркутской (на 36 процентов), Псковской областях (на 24 процента), Камчатском (на 23 процента) и Красноярском краях (на 23 процента).

Ранее в октябре россиянка отправилась на отдых в Адлер и разочаровалась местным рынком жилья. Местных владельцев мини-отелей, гостевых домов и квартир туристка назвала сборищем мошенников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Китае предрекли «настоящее испытание» Евросоюзу после октября
Усика признали лучшим боксером года
Двоих россиян приговорили к срокам за избиение до смерти пожилого мужчины
Умер актер сериала «Секретные материалы» Майкл Копса
В трех регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу
«Аэрофлот» приостановил онлайн-регистрацию на рейсы
Стало известно о росте турпотока по России в первом полугодии 2022 года
Вирусолог назвал аргументы в пользу искусственного происхождения COVID-19
Канье Уэст лишился статуса миллиардера
В зоне СВО погиб 55-летний российский доброволец
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.