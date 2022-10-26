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14:12, 26 октября 2022Силовые структуры

Тверской суд Москвы изберет меру пресечения коммерческому директору Собчак

Тверской суд Москвы изберет меру пресечения директору Собчак и бывшему главреду «Tatler»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверской суд в ближайшее время изберет меру пресечения коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову и бывшему главреду издания Tatler Ариану Романовскому. Об этом в среду, 26 октября, сообщает Telegram-канал 112.

Их подозревают в вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.

Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией. Известно, что после задержания силовики провели обыски у Суханова и в доме Собчак.

4 октября МВД России сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов и администраторов, которые занимались шантажом, публикуя фейки о бизнесменах и чиновниках. Арестованы 50-летний житель Москвы с сыном и уроженец Ульяновска.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что инициатором крупного расследования стала корпорация «Ростех». Арестованы администраторы сетки «Кракен» (каналы «Проект "Сканер"», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки») Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко. Также силовики вышли на администраторов каналов Ольгу Архарову, Александру Баязитову и Инну Чурилову, которые вели «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия», указал депутат.

В сентябре были задержаны администраторы каналов «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолий Спирин и «Кремлевский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка» Станислав Садовов.

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Елизавета Новикова
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