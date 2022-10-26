В США заподозрили Россию в вербовке бойцов бывшей афганской армии

FP: Россия вербует бойцов спецназначения бывшей афганской армии для участия в СВО

Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, оставленные США и западными союзниками после прихода к власти талибов (члены террористического движения «Талибан», запрещенного в России), сообщают, что к ним якобы обращаются с предложениями присоединиться к российским военным для ведения боевых действий на Украине. О таких подозрениях со ссылкой на источники в афганских вооруженных силах пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

Спецназовцы рассказывают, что с ними связывались через мессенджеры WhatsApp и Signal. Собеседники издания не исключают, что до 10 тысяч экс-коммандос могут принять предложение. Бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности выразил мнение, что их интеграция в вооруженные силы «изменит правила игры» на поле боя.

«Как выразился военный источник: "У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им нечего терять". (...) И если вы найдете одного парня, которого можно завербовать, он может заставить половину своего старого подразделения присоединиться к вам, потому что они как братья — и довольно скоро у вас будет целый взвод», — сказано в статье.

По информации FP, в Афганистане остаются от 20 до 30 тысяч добровольцев-коммандос — эти военные, так как они не были эвакуированы и не бежали в соседние регионы, вынуждены скрываться от новых властей, чтобы избежать казни.

Вашингтон потратил почти 90 миллиардов долларов на их подготовку и обучение, однако в настоящее время они безработные и скитаются в надежде на переселение в Штаты или Великобританию, что, по замечанию авторов статьи, «делает их легкой мишенью для вербовщиков».

В августе политолог Семен Багдасаров предположил, что на Украине в ближайшее время может появиться крупная партия «афганского» вооружения. Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.

