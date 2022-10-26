США оценили подготовку Россию к применению ядерного оружия на Украине

США не видят подготовки России к потенциальному применению «грязной бомбы»

Администрация США не усматривает никакой подготовки России к потенциальному применению «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он прокомментировал утверждения о гипотетической «российской операции под ложным флагом» на Украине с применением «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия.

«Не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить "грязную бомбу" или, откровенно говоря, применить тактическое ядерное оружие. Это важно понимать», — сказал Кирби.

При этом, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы.