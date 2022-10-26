Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 26 октября 2022Мир

США оценили подготовку Россию к применению ядерного оружия на Украине

США не видят подготовки России к потенциальному применению «грязной бомбы»

Администрация США не усматривает никакой подготовки России к потенциальному применению «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он прокомментировал утверждения о гипотетической «российской операции под ложным флагом» на Украине с применением «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия.

«Не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить "грязную бомбу" или, откровенно говоря, применить тактическое ядерное оружие. Это важно понимать», — сказал Кирби.

При этом, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова
США высказались о переговорах по ядерной сделке с Ираном
Москвичи назвали плюсы и минусы одного из самых зеленых районов Москвы
МИД России допустил уничтожение спутников США в случае их применения на Украине
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
США оценили подготовку Россию к применению ядерного оружия на Украине
В Венгрии назвали последствия разрыва Западом связей с Россией
«Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов
Стало известно о встрече главы ЦРУ с Зеленским
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.