В России изложили возможный сценарий применения Украиной «грязной бомбы»

РИА Новости: Киев планирует применить «грязную бомбу» над ЧАЭС под видом ракеты «Искандер»

Украина уже изготовила муляж российской ракеты «Искандер» для организации провокации с применением «грязной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По сообщению источника агентства, Киев якобы планировал взорвать начиненный ядерными отходами муляж над Чернобыльской атомной электростанцией. При этом взорванный муляж был бы подан как «сбитая российская ракета».

«После того как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России», — изложил возможный сценарий развития событий собеседник РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Украины об использовании «грязной бомбы».

Об этом заявляли и в Министерстве обороны. Там уточнили, что Киев обладает научной базой для создания подобного устройства. Там подчеркнули, что бомбу могут изготовить на научной базе Харьковского физико-технического института — того, что участвовал в ядерной программе СССР.

При этом, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы.