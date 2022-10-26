Путин заявил о планах Украины применить «грязную бомбу»

Путин заявил, что России известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы»

России известно о планах Украины использовать «грязную бомбу». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», — сказал Путин.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы». В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран —министра обороны Великобритании Бена Уолесса, Турции Хулуси Акара, Франции Себастьяна Лекорню и США Ллойда Остина.

В Минобороны России сообщили, что Киев обладает научной базой для создания подобного устройства. Там подчеркнули, что бомбу могут изготовить на научной базе Харьковского физико-технического института — того, что участвовал в ядерной программе СССР. В министерстве отчитались, что в России силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на случай подрыва Киевом «грязной бомбы».

В случае, если Киев применит «грязную бомбу», радиоактивное заражение распространится на несколько тысяч квадратных метров, считают в Минобороны. Там подчеркивают, президент Украины Владимир Зеленский связался с властями Великобритании по вопросу получения технологии ядерного оружия.