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22:12, 26 октября 2022Силовые структуры

В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Украине данных о российской армии

МГБ ЛНР сообщило о задержании подозреваемого в передаче Украине данных о российской армии

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Российские спецслужбы задержали мужчину, подозреваемого в передаче Украине данных о дислокации подразделений Российской армии. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Отмечается, что житель Белокуракинского района Луганской народной республики собирал и передавал сведения посредством соцсетей.

«Для этого он использовал подконтрольный украинской стороне Telegram-канал, поверив в обещанную модераторами анонимность», — говорится в сообщении.

МГБ напомнило, что действия подозреваемого попадают под статью 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Запорожской области граждан, которые знают о готовящихся терактах в регионе и не рассказывают об этом правоохранительным органам, пообещали выдворять на Украину. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

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Марина Совина
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