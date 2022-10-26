В Запорожской области пообещали выдворять за сокрытие информации о терактах

Балицкий пообещал выдворять на Украину жителей Запорожья за сокрытие данных о терактах

В Запорожской области граждан, которые знают о готовящихся терактах в регионе и не рассказывают об этом правоохранительным органам, пообещали выдворять на Украину. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

Он пояснил, что человека выдворят с территории Запорожской области, если «доказано его знание о теракте» либо родственниках и знакомых, которые только готовятся к этому теракту. По словам Балицкого, если гражданин скрыл информацию о «теракте против мирного населения», не доложил имеющиеся данные в правоохранительные органы, то позже его выдворят «за ленточку так называемую» в Васильевке.

По мнению врио главы региона, таких жителей области можно считать соучастниками преступления. При этом тех, кто непосредственно является организатором теракта, будут оставлять на территории Запорожской области. Позднее, после проведения следственных действий, «эти люди будут подлежать суду», заключил Балицкий.

25 октября около здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошел мощный взрыв. Местные власти уточнили, что причастные к этому взрыву в Запорожской области активировали самодельное взрывное устройство в автомобиле, который был припаркован около строения. В итоге были ранены шесть человек. Позднее врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших при теракте в Мелитополе выросло до 12 человек.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.