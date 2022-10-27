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10:25, 27 октября 2022Россия

В Совфеде назвали актом терроризма удар ВСУ по ТЭС в Севастополе

Сенатор Совфеда Алтабаева назвала удар ВСУ по ТЭС в Севастополе актом терроризма
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Rostec

Сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева назвала актом терроризма удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) в Севастополе. Ее слова передает ТАСС.

Алтабаева заявила, что Украина является террористическим государством, и атака по ТЭС направлена на то, чтобы дестабилизировать и запугать россиян.

Сенатор подчеркнула, что электростанция не получила серьезного ущерба, так как украинский дрон был сбит со своей траектории. По ее словам, электроснабжение жителей Крыма и Севастополя не пострадала. «Предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы вовремя предотвратить опасность», — заверила Алтабаева.

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Ранее стало известно, что в ночь на 27 октября украинский беспилотник нанес удар по Балаклавской ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, в находящемся на профилактике трансформаторе начался пожар. К моменту прибытия сотрудников МЧС открытого огня уже не было. Информация о пострадавших не поступала.

19 октября российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек на Северной стороне. Обломки дрона рухнули на частный жилой дом, в результате чего начался небольшой пожар, который спасатели оперативно потушили. Развожаев сообщил, что никто не пострадал.

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Константин Лысяков
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