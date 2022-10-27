В Армении предупредили об опасности антироссийских настроений

Глава партии «Процветающая Армения» Царукян заявил об опасности антироссийских настроений

Глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян предупредил об опасности антироссийских настроений в стране. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на социальные сети.

По словам политика, армянское общество находится на сложном и ответственном этапе истории, когда необходимо говорить без условностей и подтекстов.

«Сегодня в Армении очевидно поощрение антироссийских настроений. Это не может не беспокоить любого армянина, озабоченного вопросами нашей безопасности», — подчеркнул Царукян.

Он добавил, что антироссийская кампания ставит под угрозу армян в Нагорном Карабахе, где находятся миротворцы из России. Кроме того, демарши в отношении Москвы могут привести к развалу экономики, поскольку основным экспортным рынком для Армении является российский, указал глава партии.

Он также напомнил, что энергосистема страны зависит от энергоносителей из России, и заявил, что нельзя ставить под угрозу национальные интересы, экономическую стабильность и безопасность населения.

Царукян призвал строить хорошие отношения с Западом, но не в рамках логики «против России». Политик выразил надежду, что государству удастся избежать худшего развития ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад настраивает Армению против России. Для этого используются действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, неправительственные организации и пресса.