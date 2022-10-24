Захарова заявила о навязывании Западом антироссийских настроений в Армении

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Запад настраивает Армению против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос СМИ об оценках дипведомством процессов, происходящих вокруг Армении, а также регулировании армяно-азербайджанских отношений. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Захаровой, Запад старается насадить жителям Армении антироссийские настроения. Для этого используются действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, неправительственные организации и пресса. «В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе», — отметила представитель МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовит трехсторонний саммит РФ — Азербайджан — Армения. О дате и месте его проведения сообщат позже.

