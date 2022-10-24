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22:32, 24 октября 2022Россия

В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия—Азербайджан—Армения

Песков заявил о подготовке саммита Россия—Азербайджан—Армения

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовит трехсторонний саммит РФ—Азербайджан—Армения. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что о дате и месте его проведения будет объявлено позднее.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Ожидается, что стороны обсудят нормализацию отношений между государствами.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошло боестолкновение. Ереван обратился за помощью к России.

В Баку, в свою очередь, заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана.

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Марина Совина
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