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21:53, 24 октября 2022Россия

Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию

Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию для обсуждения нормализации отношений

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ожидается, что в ходе трехстороннего саммита лидеры обсудят нормализацию отношений между государствами.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась 31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского союза Шарля Мишеля.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Армянские власти обратились за помощью к России.

В Баку, в свою очередь, заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана.

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Марина Совина
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