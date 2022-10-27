NI: Австралия нарушила единство Запада против России позицией по Западному Иерусалиму

Обозреватель Майкл Рубин заявил, что Австралия нарушила единство Запада против России, поскольку она отказалась признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Об этом он написал в материале для National Interest (NI).

Рубин отметил, что премьер Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг поддержали Махмуда Аббаса, который на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Астане заявил о неспособности США стать посредником в диалоге Палестины и Израиля.

«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени», — объяснил он.

По мнению журналиста, Австралия выражает готовность менять взгляды в этом вопросе и может признать палестинскую государственность. Это укрепило бы логику признаний Россией Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.

«Альбанезе и Вонг растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непреднамеренно подрывают международную коалицию демократий против России», — отмечается в статье.

Ранее Израиль раскритиковал Австралию за отзыв признания Иерусалима как столицы. Такие действия посчитали поспешными.