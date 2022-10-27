Названа подрывающая единство Запада против России страна
Обозреватель Майкл Рубин заявил, что Австралия нарушила единство Запада против России, поскольку она отказалась признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Об этом он написал в материале для National Interest (NI).
Рубин отметил, что премьер Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг поддержали Махмуда Аббаса, который на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Астане заявил о неспособности США стать посредником в диалоге Палестины и Израиля.
«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени», — объяснил он.
По мнению журналиста, Австралия выражает готовность менять взгляды в этом вопросе и может признать палестинскую государственность. Это укрепило бы логику признаний Россией Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.
«Альбанезе и Вонг растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непреднамеренно подрывают международную коалицию демократий против России», — отмечается в статье.
Ранее Израиль раскритиковал Австралию за отзыв признания Иерусалима как столицы. Такие действия посчитали поспешными.