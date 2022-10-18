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09:31, 18 октября 2022Мир

Израиль раскритиковал Австралию за отзыв признания Иерусалима как столицы

Премьер Израиля Лапид назвал отзыв признания Иерусалима от Австралии поспешным

Фото: Unsplash

Решение об отзыве признания Иерусалима в качестве столицы Израиля является поспешным решением. Так премьер-министр страны Яир Лапид раскритиковал решение австралийских властей, которые ранее удалили с официального сайта правительства Австралии заявление о признании Западного Иерусалима и готовности перенести туда посольство. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая, что это поспешное решение было принято в Австралии в ответ на некорректную информацию в СМИ, мы можем только надеяться, что правительство Австралии более серьезно относится к другим вопросам», — заявил премьер. Он также назвал Иерусалим «вечной столицей объединенного Израиля» и добавил, что «ничто никогда не изменит этого».

Ранее стало известно, что с сайта правительства Австралии были удалены слова о признании Иерусалима столицей Израиля, фактически тайно отменив решение бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона.

При этом в 2018 году министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что лейбористы не поддерживают признание Иерусалима столицей Израиля, и правительство отменит это решение.

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Виктория Кондратьева
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