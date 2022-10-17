Правительство Австралии удалило слова о признании Иерусалима столицей Израиля

С сайта правительства Австралии тайно удалили признание Иерусалима столицей Израиля

С сайта правительства Австралии удалили слова о признании Иерусалима столицей Израиля, фактически тайно отменив решение бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона. Об этом сообщает The Guardian.

В удаленных словах говорилось, что Австралия признает Западный Иерусалим, где находится здание Кнессета и других учреждений израильского правительства, столицей Израиля. С сайта также удалили такое заявление: «Австралия с нетерпением ждет возможности переместить свое посольство в Западный Иерусалим, когда это будет целесообразно, после окончательного определения статуса решения о создании двух государств».

При этом в 2018 году министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что лейбористы не поддерживают признание Иерусалима столицей Израиля, и правительство отменит это решение.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Как правило, иностранные государства не признают Иерусалим ни палестинской, ни израильской столицей, однако в 2017 году США стали первой в мире страной, которая пошла наперекор. Вашингтон признал город столицей израильского государства при президенте Дональде Трампе.

