В Киеве переименовали улицу в честь бойцов «Азова»

В Киеве улицу маршала Малиновского переименовали в честь бойцов полка «Азов»

Власти Киева переименовали улицу в честь героев полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в честь бойцов «Азова» переименовали улицу маршала Малиновского. На приуроченном к событию мероприятии присутствовали основатель полка Андрей Билецкий и другие представители подразделения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти украинской столицы переименовали 40 улиц и площадей города, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. До этого киевский городской совет сменил название 95 улиц, площадей и переулков, ассоциированных с Россией и СССР.