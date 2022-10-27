На Украине предсказали отключение электричества в половине Киева

В энергохолдинге ДТЭК заявили, что половина Киева может остаться без электричества

Половина Киева может остаться без электричества. Такое развитие событий предсказали в компании Yasno, которая входит в энергохолдинг ДТЭК, передает ТАСС в четверг, 27 октября.

«Обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. То есть, почти половина Киева может остаться без света», — уточнили в компании.

Там пояснили, что ситуация с энергоснабжением украинской столицы резко ухудшилась в результате ударов российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Киевской области, которые были нанесены минувшей ночью.

Ранее заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в ночь на 27 октября в центральных областях Украины были повреждены энергетические объекты. По его словам, чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики будут вынуждены ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.