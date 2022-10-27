Украина на 10,5 миллиарда долларов увеличила расходы на оборону и безопасность

Президент Украины Зеленский на 10,5 млрд долларов увеличил расходы на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает увеличение расходов на оборону и безопасность на 386,9 миллиарда гривен (10,5 миллиарда долларов). Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Этим законом были увеличены бюджетные назначения субъектам сектора национальной безопасности и обороны, а именно Министерству обороны и Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, Главному управлению разведки Минобороны страны, а также Администрации Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Управлению государственной охраны и Службе внешней разведки Украины.

Ранее стало известно, что Украина уже израсходовала выделенный на текущий год бюджет. Отмечается, что больше всего средств ушло на зарплаты, в том числе военнослужащим.

При этом Евросоюз заявил о готовности выделять Украине 1,5 миллиарда евро в месяц для покрытия бюджетных расходов, включая выплаты зарплат и пенсий.