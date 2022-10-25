Глава ЕК заявила о готовности ЕС выделять Украине 1,5 миллиарда евро в месяц

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС выделять Украине 1,5 миллиарда евро в месяц

Европейский союз (ЕС) готов выделять Украине 1,5 миллиарда евро в месяц для покрытия бюджетных расходов, включая выплаты зарплат и пенсий. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Чтобы платить зарплаты военным и силам безопасности, учителям и врачам, чтобы платить пенсии, Украине нужно от 3 миллиардов до 5 миллиардов евро ежемесячно только для удовлетворения самых базовых потребностей. ЕС готов финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро за один месяц войны, что составит порядка 18 миллиардов евро в 2023 году», — сказала она.

Фон дер Ляйен выразила надежду на помощь союзников ЕС. Она рассчитывает, что с остальной необходимой суммой помогут США, другие западные страны и международные финансовые институты.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать план Маршалла для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Немецкий лидер и глава ЕК указали, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 миллиардов евро. Они подчеркнули, что Киев в одиночку не справится с необходимыми расходами, поэтому проблему следует решать совместно, с привлечением ЕС, «Группы семи» (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов.