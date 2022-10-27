В России обвинили США в дестабилизации ситуации у Афганистана

Замглавы МИД РФ Сыромолотов обвинил США в дестабилизации ситуации на границе Афганистана

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США и их партнеры стараются дестабилизировать ситуацию территориях, приграничных с Афганистаном территориях, сообщает РИА Новости.

Сыромолотов обвинил США в дестабилизации ситуации у границы Афганистана и подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками «продолжает вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения». Дипломат добавил, что сейчас наблюдается «демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии».

Ранее в США заподозрили Россию в вербовке бойцов бывшей афганской армии. Спецназовцы рассказали, что с ними связывались через мессенджеры WhatsApp и Signal. Источники Foreign Policy допустили, что до 10 тысяч экс-коммандос могут принять соответствующее предложение.