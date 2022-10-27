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23:07, 27 октября 2022Мир

Свыше 3 миллионов британцев перестали покупать мыло и дезодорант из-за кризиса

YouGov: 3,2 млн британцев не могут позволить себе купить дезодорант и стиральный порошок

Фото: Pixabay.com

Около 3,2 миллионов британцев живут в условиях гигиенической бедности. Об этом свидетельствуют результаты опроса благотворительной организации Hygiene Bank и аналитической компании YouGov.

Уточняется, что из-за этого тысячи жителей Великобритании стесняются идти на работу, поскольку не могут позволить себе основные средства гигиены, такие как средства для бритья, стиральный порошок и дезодорант. По данным организации, 12 процентов опрошенных избегали из-за этого встреч с коллегами. «Приходится покупать более дешевые товары. Я разбавляю шампунь и кондиционер, добавляя воду, использую зубную щетку до тех пор, пока она совсем не износится», — приводит организация слова одного из участника опроса.

Четверть из 2200 респондентов признались, что не покупают туалетную бумагу или мыло, а 30 процентов женщин отказались от товаров длительного пользования. Некоторые опрошенные отметили, что им пришлось перестать использовать экологически чистые, но более дорогие чистящие средства, чтобы сэкономить.

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Исполнительный директор Hygiene Bank Рут Брок (Ruth Brock) назвала сложившуюся ситуацию «скрытым кризисом». По ее словам, данная ситуация особенно влияет на уязвимые слои населения. В организации также отметили, что почти половина взрослого населения Великобритании с трудом сводит концы с концами.

Ранее газета Evening Standard посоветовала британцам перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике и принимать душ, а не ванную. Кроме того, рост цен на топливо побудил жителей Великобритании перейти на велосипеды.

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Марина Совина
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