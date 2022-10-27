Свыше 3 миллионов британцев перестали покупать мыло и дезодорант из-за кризиса

YouGov: 3,2 млн британцев не могут позволить себе купить дезодорант и стиральный порошок

Около 3,2 миллионов британцев живут в условиях гигиенической бедности. Об этом свидетельствуют результаты опроса благотворительной организации Hygiene Bank и аналитической компании YouGov.

Уточняется, что из-за этого тысячи жителей Великобритании стесняются идти на работу, поскольку не могут позволить себе основные средства гигиены, такие как средства для бритья, стиральный порошок и дезодорант. По данным организации, 12 процентов опрошенных избегали из-за этого встреч с коллегами. «Приходится покупать более дешевые товары. Я разбавляю шампунь и кондиционер, добавляя воду, использую зубную щетку до тех пор, пока она совсем не износится», — приводит организация слова одного из участника опроса.

Четверть из 2200 респондентов признались, что не покупают туалетную бумагу или мыло, а 30 процентов женщин отказались от товаров длительного пользования. Некоторые опрошенные отметили, что им пришлось перестать использовать экологически чистые, но более дорогие чистящие средства, чтобы сэкономить.

Исполнительный директор Hygiene Bank Рут Брок (Ruth Brock) назвала сложившуюся ситуацию «скрытым кризисом». По ее словам, данная ситуация особенно влияет на уязвимые слои населения. В организации также отметили, что почти половина взрослого населения Великобритании с трудом сводит концы с концами.

Ранее газета Evening Standard посоветовала британцам перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике и принимать душ, а не ванную. Кроме того, рост цен на топливо побудил жителей Великобритании перейти на велосипеды.