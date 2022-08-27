Жителям Великобритании посоветовали мыть посуду в тазике и конопатить окна

Англичанам посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике для экономии электричества

Жителям Великобритании посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике, чтобы сэкономить электричество. Рекомендации британцам опубликовала газета Evening Standard.

В публикации жителям рекомендуется заделать оконные и дверные щели, а также отключать бытовую технику из розетки, когда она не используется. Также можно перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике и принимать душ, а не ванную.

Помимо этого, британцам посоветовали выключать отопление в нежилых комнатах, а в остальных — уменьшить температуру. «Зима на пороге, а счета за электроэнергию рекордно высоки — не самое лучшее сочетание в условиях кризиса стоимости жизни», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в магазинах Германии стали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии. По всей Европе также начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса.

Между тем с 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств Великобритании поднимутся на 80 процентов.