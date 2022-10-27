Адвокат Киркорова высказался о возможных санкциях против певца

Адвокат Киркорова назвал возможные санкции против певца ерундой и потерей времени

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский высказался о возможных санкциях против певца. В беседе с «Лентой.ру» он назвал их ерундой и потерей времени.

«Мне кажется, что коллективный Запад занимается ерундой и теряет время. Надо было давно объявить всеобщие санкции к 100 процентам населения страны, включая домашних животных. Так легче и понятней», — сказал защитник артиста.

По его мнению, сейчас включенные в санкционные списки люди становятся героями в России и начинают больше зарабатывать. «Зачем им герои? Все-таки фраза нашего министра иностранных дел [Сергея Лаврова] была гениальна: "Дебилы, *****"», — заключил Добровинский.

Ранее в четверг, 27 октября, стало известно, что против актера Стивена Сигала и певца Филиппа Киркорова предложили ввести персональные санкции. Причиной послужило то, что оба артиста поддерживают действия российских властей. Письмо с предложением об ограничениях было направлено Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.