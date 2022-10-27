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13:27, 27 октября 2022Культура

Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки России

Newsweek: против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки ими России
СюжетСанкции против России:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Против американского актера Стивена Сигала и российского певца Филиппа Киркорова предложили ввести персональные санкции из-за поддержки ими политики российских властей. Об этом сообщает Newsweek.

Письмо с предложением об ограничениях было направлено Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Одним из инициаторов предложения о введении санкций против Сигала стал украинский депутат Алексей Гончаренко, раскритиковавший актера за посещение Донбасса.

В августе стало известно о намерении Сигала снять документальный фильм о Донбассе. Тогда актер лично ознакомился с доказательствами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, в том числе осмотрел осколки американских ракет, которые подтверждали причастность Киева к атаке.

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Анастасия Астахова
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