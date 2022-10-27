Российский военкор сообщил о подразделениях Пентагона на границах с Украиной

Военкор Коц сообщил, что Пентагон перебрасывает к границам Украины элитные подразделения

США продолжают наращивать военное силы в Восточной Европе. Уже известно, что Пентагон перебрасывает к границам Украины элитные подразделения. Об этом сообщил российский военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в своей колонке.

По его словам, сейчас Пентагон направил на румынскую территорию передовое соединение — 101-ю воздушно-десантную дивизию. Такое решение формально объясняется участием в учениях с союзниками и защитой «восточного фланга НАТО», однако Коц считает, что американские военные готовятся к пересечению границы с Украиной.

В октябре об этом сообщал замкомандира дивизии бригадный генерал Джон Любас. В интервью для CBS он отмечал, что бойцы десантной дивизии ВС США «Кричащие орлы» размещены в Европе для защиты НАТО. Если возникнет военная эскалация или кто-либо начнет атаковать НАТО, то они «готовы к тому, чтобы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

Коц утверждает, что речь идет о дислокации 4700 солдат США под предлогом беспрецедентных военных учений. В Сербии также заявили, что подобный шаг со стороны Пентагона приближает мир к «идеальному шторму» и столкновению России с США в открытом конфликте.

«Кричащие орлы» появились в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений России с НАТО. При этом президент США Джо Байден неоднократно утверждал, что участие американских военных в конфликте на Украине исключено. По его словам, Вашингтон ограничится лишь поставками военной помощи в республику.