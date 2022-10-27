Россия заявила об «энергетическом самоубийстве» Европы

Замглавы МИД Грушко: мир наблюдает за финальной стадией «энергетического самоубийства» ЕС

На данный момент весь мир наблюдает за «энергетических самоубийством» стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на XV Веронском Евразийском экономическом форуме. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня, я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы являемся наблюдателями финальной стадии энергетического самоубийства Европы», — высказался дипломат. Он уличил США в политическом и экономическом «закабалении» европейского региона.

«Безропотно и добровольно ЕС променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая десятилетиями зиждилась на неподвластном никакой политической конъюнктуре сотрудничестве с Россией в области энергетики, на зависимость от США», — резюмировал Грушко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении ЕС в «пространство беззакония», где по политическим причинам нарушаются права граждан и иностранных инвесторов. В качестве наиболее наглядного примера она привела реакцию сообщества на диверсии в отношении «Северных потоков».