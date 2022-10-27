Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 27 октября 2022Мир

Россия заявила об «энергетическом самоубийстве» Европы

Замглавы МИД Грушко: мир наблюдает за финальной стадией «энергетического самоубийства» ЕС

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На данный момент весь мир наблюдает за «энергетических самоубийством» стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на XV Веронском Евразийском экономическом форуме. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня, я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы являемся наблюдателями финальной стадии энергетического самоубийства Европы», — высказался дипломат. Он уличил США в политическом и экономическом «закабалении» европейского региона.

«Безропотно и добровольно ЕС променял энергетическую свободу, основу для экономического развития, которая десятилетиями зиждилась на неподвластном никакой политической конъюнктуре сотрудничестве с Россией в области энергетики, на зависимость от США», — резюмировал Грушко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении ЕС в «пространство беззакония», где по политическим причинам нарушаются права граждан и иностранных инвесторов. В качестве наиболее наглядного примера она привела реакцию сообщества на диверсии в отношении «Северных потоков».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.