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14:20, 27 октября 2022Экономика

Описаны последствия энергетического кризиса из-за спецоперации на Украине

IEA: кризис на Украине изменит мировой спрос на ископаемое топливо

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Энергетический кризис, вызванный проведением специальной военной операции на Украине, приведет к значительной регулировке мирового спроса на ископаемое топливо. О последствиях пишет Associated Press со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (IEA).

В отчете IEA описываются два варианта развития событий на фоне падения российского экспорта. В первом случае эксперты предполагают, что спрос достигнет рекордного пика. Во втором случае, наоборот, выровняется или даже спадет.

«Сегодняшний энергетический кризис вызывает шок беспрецедентной широты и сложности», — заявило IEA в отчете. В докладе говорится, что ситуация вынудила страны с развитой экономикой ускорить структурные изменения в сторону возобновляемых источников энергии.

Ранее стало известно, что объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в данном виде топлива. Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон, в свою очередь, прилагает усилия для помощи странам Евросоюза, чтобы те могли отказаться от покупки нефти и газа у России.

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Варвара Кошечкина
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